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«Формула-1» продлила контракт на проведение «Гран-при Австрии»

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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко сообщил, что контракт на проведение «Гран-при Австрии» в рамках «Формулы-1» продлен.

«Все согласовано, контракт подписан на несколько лет. Мы ожидаем увидеть на «Гран-при Австрии» большое количество болельщиков Макса Ферстаппена из Голландии, около 30-40 тысяч человек. Мы рады, что сможем и дальше проводить одно из самых больших спортивных мероприятий Австрии», — приводит GPBlog слова Марко.

«Гран-при Австрии» проводится на трассе «Ред Булл Ринг», принадлежащей одноименной австрийской компании. Гонки «Формулы-1» проходят на автодроме с 2014 года.

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