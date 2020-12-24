«Формула-1» продлила контракт на проведение «Гран-при Австрии»

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко сообщил, что контракт на проведение «Гран-при Австрии» в рамках «Формулы-1» продлен.

«Все согласовано, контракт подписан на несколько лет. Мы ожидаем увидеть на «Гран-при Австрии» большое количество болельщиков Макса Ферстаппена из Голландии, около 30-40 тысяч человек. Мы рады, что сможем и дальше проводить одно из самых больших спортивных мероприятий Австрии», — приводит GPBlog слова Марко.

«Гран-при Австрии» проводится на трассе «Ред Булл Ринг», принадлежащей одноименной австрийской компании. Гонки «Формулы-1» проходят на автодроме с 2014 года.