Формула-1
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

«Формула-1» представила костюмы команд, если бы они были футбольными клубами

11:26
Предлагаемая форма «Ред Булла». Фото https://www.instagram.com
Предлагаемая форма «Ред Булла». Фото https://www.instagram.com

«Формула-1» в соцсетях представила зрителям собственный вариант, как могли бы выглядеть костюмы «конюшен», если бы это были футбольные клубы.

Форма «Ред Булл» очень легко представляется на одной из футбольных команд бренда — «Лейпциге» или «Зальцбурге», ведь в них используются традиционные цвета для этих клубов.

«А какой комплект вам понравился больше всего», — обращается пресс-служба к подписчикам.

Авто-мото: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир