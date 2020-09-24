«Формула-1» представила костюмы команд, если бы они были футбольными клубами
11:26
«Формула-1» в соцсетях представила зрителям собственный вариант, как могли бы выглядеть костюмы «конюшен», если бы это были футбольные клубы.
Форма «Ред Булл» очень легко представляется на одной из футбольных команд бренда — «Лейпциге» или «Зальцбурге», ведь в них используются традиционные цвета для этих клубов.
«А какой комплект вам понравился больше всего», — обращается пресс-служба к подписчикам.
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