«Формула-1» объявила о проведении спринт-квалификации в рамках «Гран-при Италии»
22 июля 2021, 23:04
«Формула-1» на официальном сайте объявила, что вторая спринтерская гонка сезона состоится в итальянской Монце.
Дистанция составит 18 кругов (100 километров). Этап в Италии запланирован на период с 10 по 12 сентября. Всего в сезоне запланировано три подобных старта, однако место проведения последнего пока неизвестно и будет объявлено позже.
Напомним, первый спринт прошел в Сильверстоуне в минувший уикэнд.
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