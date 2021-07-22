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«Формула-1» объявила о проведении спринт-квалификации в рамках «Гран-при Италии»

22 июля 2021, 23:04
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«Формула-1» на официальном сайте объявила, что вторая спринтерская гонка сезона состоится в итальянской Монце.

Дистанция составит 18 кругов (100 километров). Этап в Италии запланирован на период с 10 по 12 сентября. Всего в сезоне запланировано три подобных старта, однако место проведения последнего пока неизвестно и будет объявлено позже.

Напомним, первый спринт прошел в Сильверстоуне в минувший уикэнд.

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Иван Шитик все материалы автора

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