«Формула-1» объявила о проведении спринт-квалификации в рамках «Гран-при Италии»

«Формула-1» на официальном сайте объявила, что вторая спринтерская гонка сезона состоится в итальянской Монце.

#F1Sprint returns at Monza later in the season! ?



?? Here are the all important dates/times #ItalianGP ??https://t.co/JMNmL8eOyK — Formula 1 (@F1) July 22, 2021

Дистанция составит 18 кругов (100 километров). Этап в Италии запланирован на период с 10 по 12 сентября. Всего в сезоне запланировано три подобных старта, однако место проведения последнего пока неизвестно и будет объявлено позже.

Напомним, первый спринт прошел в Сильверстоуне в минувший уикэнд.