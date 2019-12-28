Флавио Бриаторе: «Скоро в календаре «Формулы-1» появится Саудовская Аравия»

Бывший руководитель команд «Бенеттон» и «Рено» Флавио Бриаторе предсказал скорое появление «Гран-при Саудовской Аравии» в календаре «Формулы-1».

— Я думаю, что в скором времени в календаре «Формулы-1» появится Саудовская Аравия, — цитирует Бриаторе Autosport. — Эта страна невероятно выросла за последние два года и сейчас имеет огромные инвестиционные возможности. Я бы вложил свои деньги.

В последние два года Саудовская Аравия принимает этап «Формулы Е». На следущей неделе там стартует ралли «Дакар».