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Флавио Бриаторе: «Скоро в календаре «Формулы-1» появится Саудовская Аравия»

28 декабря 2019, 11:59
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Бывший руководитель команд «Бенеттон» и «Рено» Флавио Бриаторе предсказал скорое появление «Гран-при Саудовской Аравии» в календаре «Формулы-1».

— Я думаю, что в скором времени в календаре «Формулы-1» появится Саудовская Аравия, — цитирует Бриаторе Autosport. — Эта страна невероятно выросла за последние два года и сейчас имеет огромные инвестиционные возможности. Я бы вложил свои деньги.

В последние два года Саудовская Аравия принимает этап «Формулы Е». На следущей неделе там стартует ралли «Дакар».

Дополнительная информация

https://autosport.com.ru/f1/60430-flavio-briatore-skoro-v-kalendare-f1-poyavitsya-saudovskaya-araviya

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