Флавио Бриаторе: «Скоро в календаре «Формулы-1» появится Саудовская Аравия»
28 декабря 2019, 11:59
Бывший руководитель команд «Бенеттон» и «Рено» Флавио Бриаторе предсказал скорое появление «Гран-при Саудовской Аравии» в календаре «Формулы-1».
— Я думаю, что в скором времени в календаре «Формулы-1» появится Саудовская Аравия, — цитирует Бриаторе Autosport. — Эта страна невероятно выросла за последние два года и сейчас имеет огромные инвестиционные возможности. Я бы вложил свои деньги.
В последние два года Саудовская Аравия принимает этап «Формулы Е». На следущей неделе там стартует ралли «Дакар».
Дополнительная информация
https://autosport.com.ru/f1/60430-flavio-briatore-skoro-v-kalendare-f1-poyavitsya-saudovskaya-araviya
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...