Феттель: «Между мной и «Феррари» уже нет любви»

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель рассказал о том, как изменились его отношения с командой после того, как было объявлено об уходе немца по окончании сезона-2020.

— Это тяжелый сезон для меня, — приводит Welt слова Феттеля. — Я стал сомневаться в себе, потому что не мог добиться успешных результатов. С момента, как стало известно, что я уйду из команды, ситуация стала совсем другой. Я теперь не так вовлечен в дела команды, как раньше. Не хочу сказать, что провожу тут время зря, но самое важное для меня теперь — это будущее. Мои отношения с «Феррари» охладели, между нами больше нет любви. Несмотря на это, я хочу проявить себя в оставшихся гонках сезона.