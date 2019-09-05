Феттель хочет остаться в «Феррари»

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель заявил, что хотел бы остаться в команде и после 2020 года, когда закончится его контракт.

— Собираюсь ли я продолжать? А почему нет? Я счастлив и чувствую себя в команде как дома, — цитирует Феттеля Autosport. — В Спа Шарль Леклер был быстрее меня, и мне это, конечно, не понравилось. Надеюсь, что в Монце мы поменяемся местами.

Себастьян Феттель занимает четвертое место в чемпионате, имея в активе 167 очков. У лидирующего Льюиса Хэмилтона 268 очков.