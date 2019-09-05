Феттель хочет остаться в «Феррари»
15:59
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель заявил, что хотел бы остаться в команде и после 2020 года, когда закончится его контракт.
— Собираюсь ли я продолжать? А почему нет? Я счастлив и чувствую себя в команде как дома, — цитирует Феттеля Autosport. — В Спа Шарль Леклер был быстрее меня, и мне это, конечно, не понравилось. Надеюсь, что в Монце мы поменяемся местами.
Себастьян Феттель занимает четвертое место в чемпионате, имея в активе 167 очков. У лидирующего Льюиса Хэмилтона 268 очков.
Дополнительная информация
https://autosport.com.ru/f1/58504-sebastyan-fettel-nameren-ostatsya-v-ferrari-posle-2020-goda
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