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Феттель хочет остаться в «Феррари»

15:59
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Пилот «Феррари» Себастьян Феттель заявил, что хотел бы остаться в команде и после 2020 года, когда закончится его контракт.

— Собираюсь ли я продолжать? А почему нет? Я счастлив и чувствую себя в команде как дома, — цитирует Феттеля Autosport. — В Спа Шарль Леклер был быстрее меня, и мне это, конечно, не понравилось. Надеюсь, что в Монце мы поменяемся местами.

Себастьян Феттель занимает четвертое место в чемпионате, имея в активе 167 очков. У лидирующего Льюиса Хэмилтона 268 очков.

Дополнительная информация

https://autosport.com.ru/f1/58504-sebastyan-fettel-nameren-ostatsya-v-ferrari-posle-2020-goda

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