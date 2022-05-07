Расселл показал лучшее время во второй практике «Гран-при Майами», Ферстаппен не вышел на трассу из-за технических проблем

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл показал лучшее время по итогам второй сессии свободных заездов в рамках «Гран-при Майами».

Гонщик установил результат 1.29,938. Второе место занял Шарль Леклер из «Феррари», уступивший Расселлу 0,106 секунды. На третьей строчке — Серхио Перес из «Ред Булла» (отставание от лидера +0,212 секунды).

Еще один представитель «Ред Булла», действующий чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен не принял участия в практике из-за технических проблем. По той же причине время не смог установить Валттери Боттас из «Альфа Ромео». Карлос Сайнс из «Феррари» разбил болид во время практики, испанец смог показать лишь 11-й результат.

«Гран-при Майами» проходит с 6 по 8 мая. Сегодня, 7 мая состоится квалификация, начало — в 23.00 (мск).