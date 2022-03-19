Сайнс назвал заслуженной победу Леклера в квалификации «Гран-при Бахрейна»
Пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказался о результатах квалификации «Гран-при Бахрейна». По ее итогам он занял третье место, а его напарник Шарль Леклер завоевал поул.
«Шарлю удалось выжать дополнительные 0,1 секунды. Но вообще я очень доволен своим прогрессом по ходу этого гоночного уик-энда. То, что сегодня я вообще боролся за поул — это уже очень хорошие новости.
Думаю, что Леклер был впереди меня на протяжении всего уик-энда, так что он заслуженно выиграл поул. А команда отлично поработала», — приводит слова Сайнса Sky Sports.
Гонка состоится завтра, 20 марта. Начало — в 18:00 по московскому времени.
Источник: https://www.skysports.com/f1/live-blog
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