Сайнс назвал заслуженной победу Леклера в квалификации «Гран-при Бахрейна»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказался о результатах квалификации «Гран-при Бахрейна». По ее итогам он занял третье место, а его напарник Шарль Леклер завоевал поул.

«Шарлю удалось выжать дополнительные 0,1 секунды. Но вообще я очень доволен своим прогрессом по ходу этого гоночного уик-энда. То, что сегодня я вообще боролся за поул — это уже очень хорошие новости.

Думаю, что Леклер был впереди меня на протяжении всего уик-энда, так что он заслуженно выиграл поул. А команда отлично поработала», — приводит слова Сайнса Sky Sports.

Гонка состоится завтра, 20 марта. Начало — в 18:00 по московскому времени.