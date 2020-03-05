Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен прокомментировал скандал с участием «Феррари» и Международной автомобильной федерацией (FIA). «Феррари» подозревают в использовании нелегальной силовой установки в сезоне-2019.

— Этот вопрос, конечно, лучше адресовать команде, но я считаю, что в любом виде спорта правила должны быть одинаковыми для всех участников, — приводит Autosport.com слова Ферстаппена.

Ранее FIA провела расследование в отношении «Феррари», но не обнародовала результаты проверки. После этого 7 команд «Формулы-1», не использующих двигатели «Феррари», написали открытое письмо к FIA с требованием обнародовать итоги расследования в отношении итальянской команды.