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Даниил Квят показал совместную тренировку с Костей Цзю

18:29
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Бывший пилот «Формулы-1» Даниил Квят выложил в Instagram видео и фото совместной тренировки с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в первом полусреднем весе Константином Цзю.

«Сегодня было круто! Отличный урок от Кости Цзю! Восхищен твоим мастерством! До скорой встречи на трассе», — подписал пост Квят.

Напомним, что Квят покинул команду «Формулы-1» «Альфа Таури», его место с сезона-2021 занял японец Юки Цунода.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CNcx5n2lgMy/

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