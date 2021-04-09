Даниил Квят показал совместную тренировку с Костей Цзю

Бывший пилот «Формулы-1» Даниил Квят выложил в Instagram видео и фото совместной тренировки с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в первом полусреднем весе Константином Цзю.

«Сегодня было круто! Отличный урок от Кости Цзю! Восхищен твоим мастерством! До скорой встречи на трассе», — подписал пост Квят.

Напомним, что Квят покинул команду «Формулы-1» «Альфа Таури», его место с сезона-2021 занял японец Юки Цунода.