Эдди Джордан: «История Феттеля и «Феррари» уже закончена, его место займет Хэмилтон»

Бывший владелец команды «Формулы-1» «Джордан», Эдди Джордан заявил, что Льюис Хэмилтон займет место Себастьяна Феттеля в качестве боевого пилота «Феррари».

— Я считаю, у Феттеля не очень много вариантов: уход в «Макларен» или завершение карьеры, — цитирует F1 Insider Джордана. — История Себастьяна и «Феррари» закончена уже давно. Место Феттеля займет Хэмилтон. Только «Феррари» сможет платить Льюису ту зарплату, которую он хочет. Ферстаппен останется в «Ред Булле» и попробует обогнать Хэмилтона, но это будет очень непросто.