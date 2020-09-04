Джордж Расселл: «Грустно видеть, что семья Уильямс уходит из «Формулы-1»

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл прокомментировал решение семьи Уильямс отказаться от участия в деятельности команды и покинуть «Формулу-1». Ранее заместитель руководителя команды, Клэр Уильямс (дочь основателя команды, Фрэнка Уильямса), заявила об уходе с должности после «Гран-при Италии», который пройдет в ближайшие выходные.

— Это печально для всех нас, и для меня лично, — цитирует Autosport.com Расселла. — Именно Фрэнк и Клэр дали мне возможность показать себя в «Формуле-1». Я всегда буду благодарен им за возможность выступать за такую престижную команду. Грустно видеть уход семьи Уильямс из «Формулы-1», однако история команды никуда не исчезнет. Команда сохранит свое название, мы продолжим бороться и стараться достойно представлять имя семьи Уильямс.