Формула-1
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Дзанарди перенес вторую операцию после ДТП

29 июня 2020, 22:48
Алекс Дзанарди. Фото Reuters
Алекс Дзанарди. Фото Reuters

Врачи больницы в Сиене опубликовали новое заявление о состоянии Алекса Дзанарди, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Полторы недели назад 53-летний итальянец попал в дорожное-транспортное происшествие во время тренировки на ручном велосипеде. Он получил множественные травмы головы и находится в искусственной коме. В тот же день после аварии Дзанарди прооперировали. Теперь врачи провели еще одну операцию.

Дзанарди потерял обе ноги в аварии в 2001 году, после чего начал выступать на Паралимпийских играх и стал четырехкратным победителем Паралимпиад в шоссейных велогонках. Итальянец выступал в «Формуле-1» в 1991—1994 годах и 1999-м.

Авто-мото: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир