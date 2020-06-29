Дзанарди перенес вторую операцию после ДТП

Врачи больницы в Сиене опубликовали новое заявление о состоянии Алекса Дзанарди, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Полторы недели назад 53-летний итальянец попал в дорожное-транспортное происшествие во время тренировки на ручном велосипеде. Он получил множественные травмы головы и находится в искусственной коме. В тот же день после аварии Дзанарди прооперировали. Теперь врачи провели еще одну операцию.

Дзанарди потерял обе ноги в аварии в 2001 году, после чего начал выступать на Паралимпийских играх и стал четырехкратным победителем Паралимпиад в шоссейных велогонках. Итальянец выступал в «Формуле-1» в 1991—1994 годах и 1999-м.