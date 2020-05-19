Два этапа «Формулы-1» в Великобритании под угрозой из-за планов правительства по карантину

Планы правительства Великобритании по карантину для приезжающих в страну людей могут сорвать проведение двух этапов «Формулы-1» на трассе «Сильверстоун», сообщает Autosport.com. Власти Великобритании планируют установить обязательный 14-дневный карантин для людей, которые прибудут в страну.

По информации источника, власти королевства решили отказаться от смягчения карантина для спортивных мероприятий. 3 команды «Формулы-1» — «Феррари», «Альфа Ромео» и «АльфаТаури» — а также поставщик шин «Пирелли» базируются за пределами Великобритании. Все остальные команды также попадут под карантин, несмотря на то, что базируются в королевстве, поскольку приедут на гонку на «Сильверстоуне» после двух этапов в Австрии 5 и 12 июля (гонки в Великобритании планируется провести 26 июля и 2 августа.

Сезон-2020 в «Формуле-1» до сих пор не стартовал в связи с пандемией коронавируса.