Дэвид Култхард: «Зачем Хэмилтону переходить в «Феррари»?»

Бывший пилот «Формулы-1» Дэвид Култхард считает, что Льюис Хэмилтон никогда не перейдет в «Феррари». Ранее появились слухи о том, что британец может перейти из «Мерседеса» в итальянскую команду с 2021 года.

— Я не вижу Льюиса нигде, кроме «Мерседеса», — цитирует Autosport Култхарда. — У него все ладится с «Мерседесом». Зачем это ломать? Мне кажется, что Льюиса полностью устраивает его образ жизни, он нашел баланс, ему не нужно метаться по Европе. Он проводит время в Великобритании и Америке. Не думаю, что ему нужна эмоциональная встряска, что неизбежно при переходе в «Феррари». И я не верю, что он с детства фанат «Феррари». Тогда зачем ему туда переходить? Ради денег? Их у него полно. Думаю, он в «Мерседесе» проведет еще несколько лет.