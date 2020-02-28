Даниил Квят: «В Австралии будем в лучшей форме»

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят, показавший десятое время на тестах в Барселоне, отметил, что команда проведет анализ. По его словам, на первом этапе «Гран-при» в Мельбурне он будет в лучшей форме.

— Это был продуктивный день, мы проехали много кругов и довольны своей работой, — цитирует Квята сайт «Альфа Таури». — Мы все еще узнаем о машине что-то новое. Все данные будут проанализированы, после чего мы составим общую картину и подойдем к первому этапу в лучшей форме.