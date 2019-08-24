Даниил Квят: «Попадание в «Ред Булл»? У меня нет такого приоритета»

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят принял участие в мероприятии Toro Rosso Show Run Powered by Neste в Петербурге. По плану организаторов, пилот должен был поучаствовать в показательных звездах, но они не состоялись.

— Когда я подлетал на самолете, то видел много свободного пространства, где можно построить хорошую трассу. В Петербург легкий доступ всем европейцам. Если будет трасса уровня Сочи здесь, то потенциально можно проводить гонки «Формулы-1». Я слышал про строительство трассы в Игоре, но не видел проект, — признался Квят.

— Когда станут известны ваши планы на следующий сезон?

— Мы будем общаться следующие две три недели, тогда и станет ясна моя перспектива на следующий год и будущее в целом. Сейчас моя работа не меняется, она остается той же. Пока я доволен всем, продолжаем работать.

— Ваш приоритет попадание «Ред Булл»?

— У меня нет какого либо приоритета. Я хочу выполнять работу максимально хорошо. Если я буду это делать, то все будет хорошо.

Когда я пропустил сезон мне помогло это осмыслить некоторые вещи. Поработать над слабыми местами, сейчас я чувствую себя комфортно. Со скоростью проблем нет. (Дмитрий Зимин)