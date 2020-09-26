Даниил Квят: «Надеюсь, завтра у нас будет несколько возможностей побороться за очки»

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят остался доволен 12-й позицией, с которой он будет стартовать на «Гран-при России».

— Очень рад результату, потому что вчерашние практики складывались сложнее, чем обычно, — приводит слова Квята сайт «Альва Таури». — На коротких дистанциях мы не смогли добиться желаемых результатов, поэтому не было уверенности во время квалификации. Думаю, что мы можем быть очень довольны своей позицией на старте.

У нас отличный болид, хороший расход топлива, и баланс был таким, каким я хотел. Мы знаем, что другие пилоты довольно быстры, но, надеюсь, в гонке мы сможем не отставать от них и бороться. В последнее время мы видели так много всего в гонках, поэтому, надеюсь, завтра у нас будет несколько возможностей побороться за очки.