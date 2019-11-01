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Даниил Квят: «На трассе в Остине в прошлом мы видели интересные дуэли»

11:36
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Пилот «Торо Россо» Даниил Квят поделился мнением о трассе в Остине, где пройдет «Гран-при США». Россиянин признался, что ему очень нравится этот трек.

— Это во многом очень крутая трасса, — цитирует официальный сайт «Торо Россо» Квята. — Разные секции имеют различные характеристики. Первый сектор быстрый, с перепадом высот, с интересным первым поворотом. Есть ряд быстрых поворотов, прямые, которые позволяют бороться. Заключительная часть более извилистая, с медленными поворотами. Поэтому приходится искать баланс в настройках, что усиливает интерес к гонке. На этой трассе есть все. В некоторых поворотах можно выходить на разные апексы, потому что трасса широкая. Уже в первом повороте есть хорошее место для обгона. В прошлом мы видели там немало интересных дуэлей. На автодроме всегда классная атмосфера из-за фанатов. Всем нравится выступать в Остине. Автоспорт в США очень популярен, и для «Формулы-1» это важный рынок.

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