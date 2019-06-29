Даниил Квят: "Квалификация была испорчена"

Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят прокомментировал выступление в квалификации "Гран-при Австрии". Он не смог выйти во второй сегмент, показав 18-й результат. Во время быстрого круга его болид заблокировал Джордж Расселл на "Уильямсе".

- К сожалению, наша квалификация была испорчена, потому что нас блокировали, что стоило много времени, - цитирует официальный сайт "Торо Россо" Квята. - Это просто обескураживает. Болид хорошо себя вел во время сессии, я показывал хорошее время, которое бы вывело меня во второй сегмент. Жаль, что болид не показал, на что способен из-за вещей, которые мне были неподвластны. Мы сделаем все, чтобы восстановиться, но гонка будет сложной. Мы могли выйти и в третий сегмент, ну или хотя бы приблизиться к этому.