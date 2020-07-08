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Даниил Квят: «Конечно же, мои обгоны не показали в трансляции»

8 июля 2020, 09:38
Даниил Квят. Фото "Альфа Таури".
Даниил Квят. Фото "Альфа Таури".
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Пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят поделился впечатлениями от выступления на «Гран-при Австрии». Он не сумел завершить гонку, сойдя с дистанции за три круга до финиша. Россиянин отметил, что совершил несколько красивых обгонов которые не попали в трансляцию. Победу в гонке одержал гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас.

«Первая гонка сезона получилась богатой на события, — цитирует Квята Autosport. — Я совершил несколько красивых обгонов, которые, похоже, никто не видел, потому что их, конечно же, не показали в трансляции. В любом случае здорово вернуться к борьбе на трассе. Гонка складывалась для меня достаточно хорошо, пока я не сошелся колесо в колесо с Эстебаном Оконом.

Он вытолкнул меня на бордюр, о который я повредил переднее антикрыло. По сути на этом гонка для меня закончилась, потому что машина потеряла много прижимной силы. А потом у меня взорвалось колесо или что-то сломалось в задней подвеске, и я окончательно выбыл из гонки.

До поломки антикрыла я претендовал на хорошие очки. Конечно, обидно было сойти, но я доволен нашей скоростью. Надеюсь, в следующий раз буду спокойнее и наберу много очков».

Дополнительная информация:

https://autosport.com.ru/f1/63305-daniil-kvyat-konechno-zhe-moi-krasivye-obgony-ne-pokazali-po-tv

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