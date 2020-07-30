Даниил Квят: «Хотелось бы сократить отставание от лидеров средней группы»

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят рассказал, чего ждет от предстоящего «Гран-при Великобритании».

— Надеюсь, мы сразу найдем подходящие настройки, — цитирует Квята Autosport. — На этой трассе всего понемногу. Длинные прямые и серьtзные торможения, быстрые и медленные повороты. При настройке машины нужен компромисс.

С кем мы будем бороться? Хотелось бы сократить отставание от лидеров средней группы. Пока «Макларен», «Рейсинг Пойнт» и «Рено» немного впереди. Надеюсь, кому-то из них мы сможем навязать борьбу в этот уик-энд.

Не могу сказать, что с машиной что-то не так. В Венгрии была только одна сессия, где я не был ей доволен, но такие сессии бывают у каждого. Это нормально.

Каждый уик-энд вы начинаете с нуля, пытаетесь вывести машину в оптимальный режим, заставить ее работать. Бывает так, что в пятницу вы считаете выбранное направление работы с настройками верным, а в субботу понимаете, что это не так. Я не особенно беспокоюсь по этому поводу, тем более, что в воскресенье мне удается компенсировать субботние потери.