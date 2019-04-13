Боттас выиграл квалификацию "Гран-при Китая", Квят - 11-й

Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас выиграл квалификацию "Гран-при Китая", показав результат 1.31,547 в третьем сегменте. Вторым стал его партнер по команде Льюис Хэмилтон, уступивший лидеру 0,023 секунды. Замкнул тройку Себастьян Феттель на "Феррари", проигравший финну 0,301 секунды, а 0,017 секунды уступил партнеру Шарль Леклер.
Напомним, что российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят стал 11-м.
Китай
Чемпионат мира
3-й этап
“Гран-при Китая”
Квалификация
1. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) – 1.31.547
2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) – 1.31,570
3. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) – 1.31,848
4. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) – 1.31.865
5. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing) – 1.32,089
6. Пьер Гасли (Франция, Red Bull Racing) – 1.32,930
7. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) – 1.32,958
8. Нико Хюлькенберг (Германия, Renault) – 1.32,962
9. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) – – -
10. Ромен Грожан (Франция, Haas) – – -
11. Даниил Квят (Россия, Toro Rosso) – 1.33,236
12. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) – 1.33,299
13. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) -1.33,419
14. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) – 1.33,523
15. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) – 1.33,967
16. Ленс Стролл (Канада, Racing Point) – 1.34,292
17. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) – 1.35,253
18. Роберт Кубица (Польша, Williams) – 1.35,281
19. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) – – -
20. Александр Албон (Таиланд, Toro Rosso) – – -