Боттас выиграл квалификацию "Гран-при Китая", Квят - 11-й

Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас выиграл квалификацию "Гран-при Китая", показав результат 1.31,547 в третьем сегменте. Вторым стал его партнер по команде Льюис Хэмилтон, уступивший лидеру 0,023 секунды. Замкнул тройку Себастьян Феттель на "Феррари", проигравший финну 0,301 секунды, а 0,017 секунды уступил партнеру Шарль Леклер.

Напомним, что российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят стал 11-м.

Китай

Чемпионат мира

3-й этап

“Гран-при Китая”

Квалификация

1. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) – 1.31.547

2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) – 1.31,570

3. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) – 1.31,848

4. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) – 1.31.865

5. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing) – 1.32,089

6. Пьер Гасли (Франция, Red Bull Racing) – 1.32,930

7. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) – 1.32,958

8. Нико Хюлькенберг (Германия, Renault) – 1.32,962

9. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) – – -

10. Ромен Грожан (Франция, Haas) – – -

11. Даниил Квят (Россия, Toro Rosso) – 1.33,236

12. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) – 1.33,299

13. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) -1.33,419

14. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) – 1.33,523

15. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) – 1.33,967

16. Ленс Стролл (Канада, Racing Point) – 1.34,292

17. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) – 1.35,253

18. Роберт Кубица (Польша, Williams) – 1.35,281

19. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) – – -

20. Александр Албон (Таиланд, Toro Rosso) – – -