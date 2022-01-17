Боттас: «Меня беспокоит тот факт, что я не смог выиграть чемпионский титул»

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас поделился мнением о своей карьере в «Мерседес».

«Мне и правда кажется, что я сделал все что мог. И что мне есть чем гордиться. Безусловно, меня беспокоит тот факт, что я не смог выиграть чемпионский титул, но, если честно, это беспокоит меня не так сильно, так как знаю, что вряд ли я мог сделать что-то большее.

Иногда так бывает. Каждый сезон я узнавал о себе что-то новое, старался стать лучше. Понятно, что в каких-то сезонах мне не везло, но в целом я выложился на максимум», — приводит слова Боттаса GP Fans.

С сезона-2022 Боттас будет выступать за «Альфа Ромео». С 2017 года он выступал за команду «Мерседес».