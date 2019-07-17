Боттас готов перейти в "Феррари" из "Мерседеса"

Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас заявил, что хотел бы постараться остаться, но не исключает, что ему придется сменить команду. Его контракт истекает в конце 2019 года, сообщает Grand Prix 247.

– Считаю, что уже доказал команде, что достоин того, чтобы остаться в "Мерседесе". Но нужно подождать еще несколько гонок. Еще не подписано никаких бумаг, но я стараюсь продолжать показывать стабильный результат, чтобы не возникло никаких вопросов.

Если же мне все же придется покинуть "Мерседес", то я хотел бы оказаться в команде, которая идет на второй строчке. На данный момент это "Феррари", – заявил финн.

Напомним, что Боттас сейчас занимает вторую строчку в общем зачете, уступая партнеру по команде Льюису Хэмилтону 39 очков.