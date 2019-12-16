Формула-1
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Боссы команд выбрали лучшего гонщика сезона. Квят не попал в десятку

06:27
Теги:

Пресс-служба «Формулы-1» провела анонимный опрос, в котором руководители команд выбрали лучшего гонщика 2019 года. В шестой раз подряд им стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. На второй позиции Макс Ферстаппен из «Ред Булла», третий — Шарль Леклер, проведший первый год в «Феррари». На четвертом месте Валттери Боттас.

По сравнению с прошлым сезоном из десятки выбыли Нико Хюлькенберг и Кими Райкконен. В топ-10 не попал пилот «Торо Россо» Даниил Квят.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир