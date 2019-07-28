Бинотто чувствует личную ответственность за аварии Феттеля и Леклера

Руководитель команды "Феррари" Маттиа Бинотто - о поломках машин Себастьяна Феттеля и Шарля Леклера в квалификации "Гран-при Германии". Он заявил, что чувстует личную ответственность за случившееся.

- Конечно, вся команда очень расстроена. Особенно жаль наших гонщиков, у которых была возможность показать хороший результат и отблагодарить таким образом сотрудников за напряженную работу и болельщиков за поддержку, - цитирует Бинотто Autosport. – Мы тщательно изучаем произошедшее. Что можно сказать точно сейчас: это были две совершенно разные проблемы, которые никогда раньше не возникали. Поломка на машине Феттеля, судя по первым данным, связана с деталью системы охлаждения турбины. Эта была новая деталь, но той же спецификации, что и предыдущая. У Леклера возникли проблемы с блоком управления топливного насоса. У нас был хороший темп на тренировках, и оттого жаль еще больше, что все так сложилось. Мы раздосадованы, я чувствую личную ответственность за произошедшее. Но в то же время я понимаю, что нужно сохранять спокойствие и сделать все возможное в гонке.

Феттель в квалификации стал 20-м, Леклер - 10-м.

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