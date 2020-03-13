BBС: «Этапы «Формулы-1» в Бахрейне и Вьетнаме будут отменены или отложены»

Этапы «Формулы-1» в Бахрейне и Вьетнаме будут отменены или отложены, сообщает журналист BBC Эндрю Бенсон.

— Гонки в Бахрейне и Вьетнаме отменят или отложат, в данный момент неясно, когда стартует новый сезон, руководство «Формулы-1» обсуждает различные варианты, — написал в своем Twitter Бенсон.

Ранее руководство «Формулы-1» отменило «Гран-при Австралии», который должен был пройти с 13 по 15 марта и открыть сезон-2020 гоночной серии. Причина — пандемия коронавируса. Этап в Бахрейне должен пройти с 20 по 22 марта, этап во Вьетнаме — с 3 по 5 апреля.