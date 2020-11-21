Баттон похвалил Хэмилтона и «Формулу-1» за борьбу с расизмом

Чемпион «Формулы-1» Дженсон Баттон похвалил своего бывшего партнера по «Макларен» Льюиса Хэмилтона и руководство «Королевских гонок» за борьбу с расизмом и дискриминацией.

— Здорово, что так много спортсменов используют свою популярность как платформу для помощи в борьбе с расизмом и установлением равенства в спорте, особенно в «Формуле-1», — приводит Sky Sports слова Баттона. — Особенно приятно видеть, что этим занимается Льюис Хэмилтон. Нельзя списывать со счетов никого из «Формулы-1». Там сработали как настоящая команда в плане борьбы с расизмом в этом году. Отличная работа, тема вынесена на передний план. Надеюсь, что мы скоро увидим изменения. Мы хотим видеть в «Формуле-1» людей с разной предысторией. Хотим видеть больше женщин, неважно, в какой роли: пилота, инженера, специалиста по аэродинамике. Это изменит спорт к лучшему. Отлично, что Льюис продвигает эту тему.