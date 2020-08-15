Auto Bild: Феттеля могут досрочно заменить на Хюлькенберга или Райкконена

Будущее пилота Себастьяна Феттеля в «Феррари» в сезоне-2020 находится под угрозой, сообщает Auto Bild.

По информации источника, четырехкратный чемпион «Формулы-1» может покинуть итальянскую команду до конца сезона. Сообщается, что в таком случае место немца займет или его соотечественник Нико Хюлькенберг, который провел одну гонку за «Рейсинг Пойнт» в этом году, или экс-пилот «красных» Кими Райкконен, сейчас выступающий за «Альфа Ромео».

Издание отмечает, что возможный переход Феттеля в «Рейсинг Пойнт» также находится под угрозой: гонщик британской команды Серхио Перес провел встречу с мексиканским бизнесменом Карлосом Слимом и получил гарантии дополнительной финансовой поддержки.

Контракт Феттеля с «Феррари» действует до конца 2020 года, с 2021 года его место займет Карлос Сайнс из «Макларена».