Алонсо заявил, что находится в отличной форме перед возвращением в «Формулу-1»

Пилот «Рено» Фернандо Алонсо рассказал о своей физической форме перед сезоном-2021 «Формулы-1».

«Не скажу, что «Формула-1» сильно изменилась с моего ухода. Те же люди, те же правила, те же лидеры. Впрочем, немного изменился я сам. Я принял новые вызовы, и, думаю, стал сильнее физически и ментально. Не беспокоюсь по поводу возвращения. Тесты говорят, что я в такой же форме, что и в 2010 году», — приводит Corriere della Sera слова Алонсо.

Алонсо займет место боевого пилота «Рено» с 2021 года. 39-летний испанец вернется в «Формулу-1» после двух лет отсутствия в гоночной серии. В последний раз гонщик выступал в сезоне-2018 в составе «Макларен».

Сезон-2021 «Формулы-1» стартует 21 марта гонкой в Австралии.