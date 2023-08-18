Алонсо: «Если бы я мог вернуться в прошлое, я бы хотел выиграть чемпионат с «Феррари» в 2010 и 2012 годах»

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал, что он попытался бы изменить в своей карьере, если бы мог вернуться в прошлое.

«Победа в чемпионате с «Феррари», возможно, была бы первым, что я бы выбрал. Если бы я мог вернуться в прошлое, я хотел бы победить с этой командой в 2010 и 2012 годах... Мы были всего в нескольких шагах от этого. Это изменило бы некоторые результаты и историю. Кроме того, оглядываясь назад, я вижу много хорошего, много друзей и невероятный опыт, но я должен был получать от этого больше удовольствия», — приводит Marca слова Алонсо.

Алонсо выступал за «Феррари» с 2010 по 2014 год. В августе 2022-го он подписал контракт с «Астон Мартин», заменив в команде завершившего карьеру Себастьяна Феттеля.

В этом сезоне 42-летний испанский автогонщик идет третьим в личном зачете «Формулы-1». Он шесть раз поднимался на подиум.