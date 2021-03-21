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Шварцман поделился ожиданиями от нового сезона «Формулы-2»

11:14
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Пилот «Према» Роберт Шварцман поделился ожиданиями от сезона-2021 «Формулы-2».

«Новый сезон будет сложнее, будет больше испытаний. Из-за новых правил реверсивной решетки состав топ-10 будет более перемешан, поэтому будет сложнее попасть в очки. Важно действовать по-умному, использовать стратегический подход для борьбы за чемпионство. Планирую поступить именно так», — приводит Motorsport Week слова Шварцмана.

Сезон-2021 «Формулы-2» стартует с этапа в Бахрейне, который пройдет с 26 по 28 марта. В сезоне-2020 Шварцман занял четвертое место в личном зачете гоночной серии.

Дополнительная информация:

https://www.motorsportweek.com/2021/03/21/shwartzman-aims-to-play-more-clever-in-f2-title-bid/

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