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Александр Албон: «Эта квалификация выглядела глупо»

20:07
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Пилот «Ред Булла» Александр Албон признал, что квалификация «Гран-при Италии», где он оказался восьмым, получилась странной. Из-за нежелания пилотов в третьем сегменте ехать первыми на быстрый круг на последнюю решающую попытку до окончания времени квалификации успели уехать только двое: Шарль Леклер и Карлос Сайнс.

— Я уверен, что по телевизору это все выглядело глупо, это даже из машины выглядело глупо, — цитирует ВВС Албона. — Нам не удалось проехать быструю попытку. Думаю, что «Рено», проехавшая по прямой в повороте, вызвала все проблемы. Возникла неразбериха.

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