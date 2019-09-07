Александр Албон: «Эта квалификация выглядела глупо»

Пилот «Ред Булла» Александр Албон признал, что квалификация «Гран-при Италии», где он оказался восьмым, получилась странной. Из-за нежелания пилотов в третьем сегменте ехать первыми на быстрый круг на последнюю решающую попытку до окончания времени квалификации успели уехать только двое: Шарль Леклер и Карлос Сайнс.

— Я уверен, что по телевизору это все выглядело глупо, это даже из машины выглядело глупо, — цитирует ВВС Албона. — Нам не удалось проехать быструю попытку. Думаю, что «Рено», проехавшая по прямой в повороте, вызвала все проблемы. Возникла неразбериха.