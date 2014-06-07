Команда Хааса стартует в "Формуле-1" только в 2016 году

Новая американская команда под покровительством Джина Хааса присоединится к "Формуле-1" только в сезоне-2016, информирует Autosport. Совладелец команды серии NASCAR, заручившись поддержкой ФИА, планировал дебютировать в "Болших призах" уже в следующем сезоне, но изначально не исключал варианта переноса старта на 2016 год.

Предполагается, что строить шасси для американского коллектива будет итальянский производитель "Даллара", тогда как силовые агрегаты ему, скорее всего, будет поставлять "Феррари" – хотя никакой официальной информации по этому поводу пока нет. В команде пока не утвердили состав пилотов.