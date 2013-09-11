Алонсо - самый высокооплачиваемый гонщик в мире

Журнал Forbes составил список самых высокооплачиваемых гонщиков за период с июня 2012 года по июнь 2013-го. На первом месте в этом рейтинге расположился пилот "Феррари" Фернандо Алонсо – его заработок составил 30 миллионов долларов (28 миллионов – заработная плата, 2 миллиона – рекламные контракты). На втором месте – пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон 27,5 (26 и 1,5), на третьем – Дэйл Эрнхардт-младший, выступающий в американской серии NASCAR – 26 (13 и 13).

Места с 4-го по 10-е заняли следующие гонщики: Джимми Джонсон (NASCAR) – 24 (17,3 и 6,7), Валентино Росси (MotoGP) – 22 (12 и 10), Тони Стюарт (NASCAR) – 18,5 (12,5 и 6), Джефф Гордон (NASCAR) – 18,2 (12,7 и 5,5), Себастьян Феттель (Формула-1) – 18 (17 и 1), Даника Патрик (NASCAR) – 15 (6 и 9), Дженсон Баттон (Формула-1) – 14 (14).