Пилот Yamaha, девятикратный чемпион мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в различных классах Валентино Росси вновь сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба команды.

Итальянец может пропустить ближайший этап MotoGP, «Гран-при Европы». Гонщик заразился инфекцией в середине октября и пропустил две гонки сезона-2020. В случае, если третий тест Росси окажется положительным, его заменит гонщик из серии Superbike Гарретт Герлофф.