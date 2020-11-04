Валентино Росси вновь сдал положительный тест на коронавирус
14:26
Пилот Yamaha, девятикратный чемпион мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в различных классах Валентино Росси вновь сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба команды.
Итальянец может пропустить ближайший этап MotoGP, «Гран-при Европы». Гонщик заразился инфекцией в середине октября и пропустил две гонки сезона-2020. В случае, если третий тест Росси окажется положительным, его заменит гонщик из серии Superbike Гарретт Герлофф.
?? @garrettgerloff Designated as Standby Replacement Rider for @ValeYellow46 at the European GP— Yamaha Racing (@yamaharacingcom) November 4, 2020
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