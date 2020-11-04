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Валентино Росси вновь сдал положительный тест на коронавирус

14:26

Пилот Yamaha, девятикратный чемпион мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в различных классах Валентино Росси вновь сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба команды.

Итальянец может пропустить ближайший этап MotoGP, «Гран-при Европы». Гонщик заразился инфекцией в середине октября и пропустил две гонки сезона-2020. В случае, если третий тест Росси окажется положительным, его заменит гонщик из серии Superbike Гарретт Герлофф.

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