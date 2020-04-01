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Допинг

Итальянский мотогонщик дисквалифицирован на полтора года за допинг

15:18

Итальянский гонщик MotoGP Андреа Янноне, выступающий за команду Aprilia, дисквалифицирован на 18 месяцев. Такое решение было принято дисциплинарным комитетом после обнаружения в организме итальянца следов запрещенных веществ стероидного происхождения.

Положительный допинг-тест Янноне сдал в Малайзии в ноябре 2019 года, а 17 декабря он был временно дисквалифицирован. Таким образом, до июня 2021 года он не сможет выступать. Янноне с обвинениями не согласен и намерен обжаловать решение, поскольку убежден, что запрещенные вещества попали в его организм с едой случайным образом.

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