Российский пилот блеснул в «Формуле-Е». Он готов совмещать два престижных чемпионата

Роберт Шварцман за месяц до «24 часов Ле-Мана» показал лучшее время на тестах электрического авто.

Российский пилот Роберт Шварцман, выступающий в последнее время под израильским флагом, в нынешнем сезоне резко активизировался. Он дебютировал за рулем «Феррари» в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC), а на днях блестяще провел официальные тесты новичков «Формулы-Е» в Берлине, показав лучшее время в обеих сессиях и совсем чуть-чуть уступив время лучшего круга недавнего гоночного уик-энда. Не исключено, что Шварцман вскоре дебютирует в «Формуле-Е», но для начала 24-летнего гонщика ждут легендарные «24 часа Ле-Мана».

Мечтами о «Формуле-1» сыт не будешь

За свою юниорскую гоночную карьеру Шварцман зарекомендовал себя как один из самых быстрых пилотов своего поколения. В 2019-м он с большим преимуществом выиграл «Формулу-3», а затем стал четвертым и вторым в общем зачете в двух сезонах «Формулы-2». Причем в большинстве гонок смотрелся не хуже японца Юки Цуноды и китайца Гуаньюй Чжоу, сейчас выступающих в «Ф-1». В 2021-м он завоевал титул вице-чемпиона «Ф-2», правда, уступил напарнику по команде австралийцу Оскару Пиастри, который сейчас является одним из боевых пилотов «Макларен».

Роберт Шварцман за рулем болида «Формулы-Е». Фото Global Look Press

В общем, Шварцман, по мнению многих, заслуживал шанса в королеве автоспорта, но так его и не получил. Ограничившись участием в пятничных свободных практиках за рулем «Феррари». В нынешнем сезоне он также получил статус резервиста «Феррари» наряду с итальянцем Антонио Джовинацци, однако, когда из-за аппендицита «Гран-при Саудовской Аравии» пропустил испанец Карлос Сайнс, в качестве замены Скудерия выбрала третьего резервиста юного британца Оливера Бермана.

«Еще зимой я решил, что глупо просить Антонио и Роберта присутствовать на всех гонках сезона, учитывая их занятость WEC», — объяснил тогда свой выбор глава «Феррари» Фредерик Вассер. И Берман, кстати, его не подвел. Но не исключено, что Шварцман мог выступить еще лучше, чем подстегнул бы свою формулическую карьеру.

Понятно, что Роберт пока еще достаточно молод, чтобы продолжать мечтать о «Формуле-1». Но одними мечтами сыт не будешь — пилот, имеющий российское и израильское гражданство, в 2024-м получил шанс попробовать себя в престижном чемпионате WEC. Вместе с ним в экипаже AF Corse выступают знаменитый поляк, экс-победитель этапа «Гран-при «Ф-1» Роберт Кубица и китаец Е Ифань. На первых трех этапах «Феррари» под их управлением один раз финишировала четвертой и дважды восьмой и с 26 очками занимает седьмое место в чемпионате.

Роберт Шварцман готовится к гонке на выносливость «24 часа Ле-Мана». Фото Global Look Press

Быстрее боевых пилотов

Для сравнения, у «Ламборгини» российского экс-пилота «Формулы-1» Даниила Квята зачетных очков в чемпионате пока нет. Так что шансы Шварцмана на успешное выступление в «24 часах Ле-Мана» 15-16 июня значительно выше, чем у Квята. При определенных обстоятельствах Роберт может рассчитывать на призовое место и даже на победу. Но только на гиперкарах он не зацикливается. В середине апреля в итальянском Мизано он показал лучшее время на тестах новичков «Формулы-Е», а теперь блеснул и на трассе в Берлине. Причем продемонстрировал впечатляющую скорость, проехав за рулем машины DS Penske свой лучший круг быстрее, чем это сделали в квалификации боевые пилоты «конюшни», экс-гонщики «Ф-1» бельгиец Штоффель Вандорн и француз Жан-Эрик Вернь.

Обладателю поула итальянцу Эдуардо Мортаре он уступил менее двух десятых секунды. «Наконец-то я чувствую себя сильнее и увереннее с этой машиной, что является положительным моментом, поскольку машиной нелегко управлять и требуется некоторое время на привыкание. В общем, я очень доволен и благодарю DS Penske за предоставленную возможность... Отныне мое внимание сосредоточено на «Ле-Мане», а в будущем, надеюсь, мы еще увидимся в «Формуле-Е», — заявил гонщик.

Он также отметил The Race по поводу возможного совмещения двух чемпионатов: «Я открыт, всегда есть что обсудить. Мы не говорим «да» или «нет». Если есть интерес, есть моменты, которые можно обсудить и попытаться найти соглашение. А там посмотрим, поскольку довольно много гонщиков участвуют в обоих чемпионатах, WEC и «Формуле-Е», и справляются с этим довольно хорошо. Так почему бы и нет?» Что ж, это было бы неплохое сочетание. Тем более в случае успеха в электрических гонках Шварцман вновь мог бы привлечь внимание менеджеров команд «Ф-1».

Тем временем другие российские пилоты также продолжают выступать в международных гонках. Квят, напомним, помимо WEC в нынешнем сезоне попробовал силы и за океаном в NASCAR. Кроме того, отметим молодые дарования. Так, чемпион мира по картингу-2023 Кирилл Куцков стал в начале года третьим по итогам «Ф-4» Саудовской Аравии, а сейчас занимает второе место в недавно стартовавшем сезоне «Ф-4» Центральной Европы. Никита Бедрин стал пятым в «Ф-4» ОАЭ, пока идет восьмым в чемпионате региональной европейской «Формулы», а также набрал первые очки в «Формуле-3».