«К такой машине я не привык». Виталий Петров соревновался на «Ладе» по заснеженной трассе

Среди соперников первого россиянина в «Формуле-1» — чемпион «Дакара».

В Тольятти прошла 25-я, юбилейная «Гонка чемпионов». Это ежегодная шоу-гонка на заснеженной трассе, фишка которой в равных технических условиях — все участники едут на одинаковых авто. А среди участников — чемпионы и заслуженные гонщики разных классов. К примеру, первый российский пилот «Формулы-1» Виталий Петров. Или Сергей Карякин, победитель ралли-рейда «Дакар» в зачете квадроциклов. Им пришлось соревноваться на Lada Vesta против тех, кто знает эту машину вдоль и поперек, в том числе против пилотов команды Lada Sport. Но главным было хорошее настроение спортсменов и зрителей.

Первая за пару лет гонка со зрителями

Общего между раллийными гонками «Дакара», кольцевыми шоссейными автогонками и знаменитой «Формулой-1», пожалуй, столько же, сколько общего между прыжками с шестом и марафонским бегом. Назвать лучшего автогонщика тяжело — каждый чемпион хорош в своем классе. А что, если собрать лучших из разных классов автогонок и предложить им сразиться в равных условиях? Примерно с такой мыслью подошли организаторы первой «Рождественской гонки» от Lada Sport, которая с годами трансформировалась в «Гонку чемпионов». Впервые на трассе в пригороде Тольятти собрались лучшие пилоты страны в 1996 году. Обычно гонка проходит в первые дни нового года, и она начинает сезон в автоспорте. Это полноценные соревнования, хоть и с праздничным шоу-уклоном.

Людей собралось немало, несмотря даже на не самую приветливую погоду. Без крепкого минуса, но с ветром, поэтому одеваться нужно было теплее. Кто-то согревался чаем и кофе, кто-то другими напитками, а кто-то и шашлыком с кашей — палатки с едой были как никогда популярны. А вот гонщиков волновало скорее состояние трассы. Лед на автодроме был такой, что пешком по паддоку не походишь: чуть что — улетишь в неуправляемый занос. Что тут говорить про пилотирование спортивного авто? Проблему частично решали боевые шипы в 4,5 сантиметра. Они позволяли если не полностью вернуть сцепление с дорогой, то хотя бы частично добиться управляемости авто. А зрителям такие нюансы даже в радость — эффектный дрифт можно было увидеть не только на поворотах, но даже и на скоростных прямых участках. Лед ошибок не прощает.

Победители гонки. ladasportrosneft.ru

Петров с Карякиным не смогли бороться с пилотами Lada Sport

С первой же гонки пилоты сражаются за переходящий трофей «Серебряная ладья». Его можно хранить дома год, но если выиграть два раза подряд, то кубок переходит на вечное хранение триумфатору. Кирилл Ладыгин побеждал уже три раза кряду, а всего с момента первого успеха в 2007-м выигрывал рекордные восемь раз. Главным фаворитом Кирилл был и в этот раз. Он уверенно шел к своей цели еще с тренировочных заездов, а с начала квалификации — вообще без поражений. Ладыгин — едва ли не лучший российский пилот в кольцевых автогонках, к тому же член заводской команды Lada Sport. В этом плане у него, естественно, было преимущество. Приглашенные звезды, такие как пилот «Формулы-1» Виталий Петров, чемпион дрифтовой серии Аркадий Цареградцев и чемпион «Дакара» в классе квадроциклов Сергей Карякин, были не совсем в своей тарелке.

Еще из знаменитостей — два интересных пилота из Татарстана. Раис Минниханов — родной брат действующего главы республики Рустама Минниханова и бывший руководитель ГИБДД РТ Рустам Фатхутдинов — сын популярного певца Салавата Фатхутдинова. Но никто из них не смог навязать серьезную конкуренцию пилотам Lada Sport, взявшим все четыре позиции в полуфиналах. И разве что Петров на равных боролся с теми, для кого Lada Vesta родной автомобиль. «Третий раз уже участвую в гонке, но пока к машине так и не привык, — объяснял затем Виталий в интервью «СЭ». — Не хватило опыта с этим авто, немного иначе повел бы машину на повороте — был бы близок к победе». Отчасти Петрову не повезло с сеткой — сразу же в четвертьфинале он попал на будущего победителя Владимира Шешенина. В его успех изначально верилось с трудом, ведь, помимо Ладыгина, в гонке были и Егор Санин, и Дмитрий Брагин.

Но для Шешенина не было авторитетов — он мчался к первому титулу «Гонки чемпионов». Сначала выиграл квалификацию, заочно обогнав Ладыгина, затем в парных заездах уверенно прошел в плей-офф и не испытал серьезных проблем вплоть до финала. В заездах за чемпионство против него был Кирилл Ладыгин. Титул разыгрывали в сражении до двух побед. Пришлось провести все три гонки, в каждой из которых все решали мгновения и сотые доли секунды. Но все же удача в этот день была на стороне Михаила. Не менее эпично завершились и заезды за бронзу, в которых Егор Санин обыграл Михаила Митяева.