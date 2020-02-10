Васильев одержал победу на первом этапе Кубка мира FIA по бахам

С 6 по 9 февраля 2020 года на территории Ленинградской области состоялся первый этап Кубка мира по бахам «Россия Северный Лес 2020» и первый этап Чемпионата Россия по ралли-рейдам. Центром автоспортивного соревнования стал комплекс «Игора Драйв».

Воскресные этапы должны были стать ареной борьбы лидеров гонки Владимира Васильева и Тапио Лауронена за победу. Однако финский гонщик был вынужден сняться в самом начале утреннего спецучастка — подвела техника — и российский пилот продолжил гонку в одиночку.

Владимир Васильев показал лучшее время на четвертом и пятом спецучастках и одержал победу на бахе «Россия — Северный Лес 2020» — первом этапе Кубка мира FIA по бахам.

— Было полегче — началась оттепель, было очень скользко, — рассказал Васильев. — Трасса та же, в обратную сторону. Все отлично, проехали не спеша, аккуратненько, без происшествий.

Второе место занял петербуржец Андрей Н., а замкнул тройку призеров Денис Кротов.

— Трасса прекрасная. Разбита уже до невозможности. Машины потихоньку разваливаются — и Production, и Т3, и национальный класс. Но у нас все хорошо. Все отлично, все здорово. Гонка? Гонка стала другой — это интересно, это хорошо. На самом деле гонка мировая — на выживание. Кто быстрее и надежнее. Это очень логично, — прокомментировал результат Андрей Н.

В итоге весь подиум домашнего этапа Кубка мира по бахам заняли российские экипажи. Высокий темп продемонстрировал в воскресенье ветеран российского автоспорта Сергей Успенский. 16-кратный чемпион России сегодня вел борьбу в тройке лидеров, показав третий результат на четвертом и второй на заключительном спецучастке. И лишь потерянное в субботу из-за прокола колеса время не позволило ему взойти на подиум бахи «Россия — Северный Лес 2020».

— Впечатления хорошие. Дорога стала не такая жесткая — видимо мы ее за два прохода колесиками приравняли. Но стало скользко. И, похоже, шипы у нас повылетали. Поэтому вдвойне скользко. Кайфанули! Класс! Всего в достатке — и снега, и камней, и земли, и луж, — смеясь заметил Успенский.

Дебютант ралли-рейдов Василий Грязин, которому не повезло в субботу — отказ турбонаддува вынудил его вернуться в сервис — показал свою скорость в заключительный день гонки. И на четвертом, и на пятом спецучастках пилотировавший мотовездеход зачета Т3 молодой пилот показал четвертый результат — впереди него финишировали только лидеры абсолютного зачета, выступавшие на прототипах Т1. Василию удалось опередить всех соперников по классу, многие из которых не первый год выступают в ралли-рейдах.

— В ралли привык ездить по чуть-чуть. А здесь едешь — неровно, машина куда-то прыгает, пытается с дороги уехать, а тебе еще сто километров ехать! — поделился впечатлениям Грязин. — Но прикольно (смеется). Очень понравилось. За все ралли набирается какое-то количество эмоций, а здесь — за один спецучасток.

Действующий обладатель Кубка мира FIA по бахам в зачете Т3 Федор Воробьев в воскресенье предпочел не рисковать, а сосредоточиться на удержании результата в своей категории — и ему это удалось. На финише гонки он был первым в Т3, выиграв стартовый этап Кубка мира 2020 года.

— Впечатления? Отлично! Очень большой соблазн погоняться на этой трассе с прототипами Т1. Но мы едем в другом классе, поэтому немножко себя останавливаем. Главное — результат в своем классе, — осторожно замечает Воробьев.

Лучшим из зарубежных участников бахи «Россия — Северный Лес» стал испанец Энрике Рейес Медина. В заключительный день гонки он нашел нужный темп и дважды показал девятый результат.

Результаты в десятке лучших на воскресных спецучастках также показали Алексей Игнатов, Евгений Суховенко и Татьяна Сычева.

К сожалению, сразу несколько участников по различным причинам не смогли закончить дистанцию заключительного дня. Автомобили Лауронена, Евгения Суховенко, Рикардо Леала Душ Сантуша, Вячеслава Папуцкого, Мигеля Анхеля Валеро остановились на трассе из-за технических проблем. Шамират Гурбанов вылетел с трассы и его машина повисла на деревьях — экипаж не пострадал.

А вот Михаил Расторгуев перевернулся, но затем смог продолжить гонку и добрался до финиша.

Первый этап Кубка мира FIA по бахам — баха «Россия — Северный Лес 2020» — стал историей. Но вскоре участников серии ждет второй этап — со 2 по 4 апреля в ОАЭ пройдет баха «Dubai International».