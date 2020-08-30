Шварцман выиграл вторую гонку «Формулы-2» в Бельгии

Пилот Prema Роберт Шварцман стал победителем второй гонки седьмого этапа серии «Формула-2», который завершился в Бельгии. Россиянин одержал третью победу в сезоне.

Второе место занял его партнер по команде Мик Шумахер. Россиянин Никита Мазепин (Hitech GP) занял четвертое место, Артем Маркелов (BWT HWA Racelab) — восьмое.

После семи этапов Шварцман захватил лидерство в личном зачете, в его активе 132 очка. Вторым идет британец Каллум Айллот из UNI-Virtuosi (122).