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Шешенин и Плотников выиграли 2-й этап СМП РСКГ в своих классах

13:03

Владимир Шешенин выиграл СМП РСКГ в зачете «Туринг-Лайт». Он стартовал с поула и остался первым. Вторым стал Леонид Панфилов, отыгравший несколько позиций. На третье место после схода автомобиля безопасности вышел Артем ФРидман.

В группе участников 1600 победу одержал Петр Плотников. Борис Шульмейстер до появления автомобиля безопасности лидировал, но в результате финишировал вторым. Тройку замкнул Алексей Савин.

Дополнительная информация:

http://xn--c1anre.xn--p1ai/news/2396/

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