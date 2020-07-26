Шешенин и Плотников выиграли 2-й этап СМП РСКГ в своих классах

Владимир Шешенин выиграл СМП РСКГ в зачете «Туринг-Лайт». Он стартовал с поула и остался первым. Вторым стал Леонид Панфилов, отыгравший несколько позиций. На третье место после схода автомобиля безопасности вышел Артем ФРидман.

В группе участников 1600 победу одержал Петр Плотников. Борис Шульмейстер до появления автомобиля безопасности лидировал, но в результате финишировал вторым. Тройку замкнул Алексей Савин.