Россиянин Смоляр проведет следующий сезон в «Формуле-3»

Пилот программы SMP Racing Александр Смоляр проведет гоночный сезон 2020 года в чемпионате «Формулы-3», где будет выступать в составе французской команды ART Grand Prix. Об этом сообщает сайт SMP Racing.

В прошедшем сезоне 18-летний россиянин стал бронзовым призером Formula Renault Eurocup. На его счету три победы в гонках, шесть вторых мест и одно третье. В 2020 году календарь «Формулы-3» насчитывает девять гоночных выходных. Первый раунд соревнований состоится в марте в Бахрейне, заключительный — в сентябре в России, на «Сочи Автодроме».

Французская команда ART Grand Prix существует с 2005 года и специализируется на участии в молодежных «формульных» сериях. В разные годы за нее выступали многие пилоты, впоследствии дошедшие до «Формулы-1» и также завоевавшие там чемпионские титулы: Льюис Хэмилтон, Нико Росберг, Себастьян Феттель, Шарль Леклер, Валттери Боттас, Роман Грожан, Нико Хюлькенберг и другие. В 2016 году в GP2 за ART Grand Prix выступал пилот программы SMP Racing Сергей Сироткин, который по итогам сезона стал бронзовым призером серии.