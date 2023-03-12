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Сегодня, 12:35

Пилот «КАМАЗ-Мастер» Мардеев рассказал о своем опыте в Фиджитал-гонках на снегу

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Чемпион Ралли-рейда «Дакар-2015» Айрат Мардеев в интервью «СЭ» прокомментировал свой опыт участия в гонке «Фиджитал-Игр» в Казани.

«Для нашей команды все прошло в принципе неплохо. Пусть мы не попали в итоговую тройку, но нас в целом скорее порадовали результаты, чем расстроили. Конечно, рассчитывали где-то на большее, но как есть. Не получилось до конца выложиться в симуляторе. Но в целом были неплохие заезды, как у Антона, так и у меня. Поэтому собой довольны. Сыграли свое погодные условия, из-за потепления на трассе совсем другое сцепление с дорогой. Симулятор — он всегда один и тот же, а вот реальная трасса меняется каждый день. Задача в любом случае была в первую очередь не спортивная у нас, а общего порядка. Популяризация автоспорта в стране, в республике, эксперимент с новыми дисциплинами.

Что касается состояния трассы на стадионе — то конечно, не самые простые выдались условия. Но что поделать, все в равных обстоятельствах. Погоде не прикажешь. Нам для раллистов это привычно, мы знаем, что такое гонка и в град, и в снег, и в дождь, и в жару. Возможно, в этом плане у нас даже было преимущество по сравнению с остальными ребятами, кто больше по кольцевым гонкам. Подобная смена погоды на практике показывает мастерство пилота. Насколько быстро он готов адаптироваться под новые обстоятельства", — сказал Мардеев.

Отметим, что Мардеев выступал в цифровом этапе эстафеты фиджитал-гонок. На ледовом карте Айрата сменил его партнер по команде «КАМАЗ-Мастер» Антон Шибалов.

Айрат Мардеев. «Раньше мы смеялись над кибергонками, а теперь это будущее». Чемпион «Дакара» перешел в симрейсинг

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