Пилот команды «КАМАЗ-мастер» Шибалов Антон рассказал об ожиданиях от предстоящего ралли-марафона «Дакар», который пройдет в Саудовской Аравии, а также заявил о том, что акцент в предстоящей гонке делает на командном результате.

— Все соперники у нас очень сильные и интересные, сказал — Шибалов. Всего в этом году на старт выйдут 47 грузовиков. Основные соперники — «Ивеко», «Татра», «Рено», ЛИАЗ и МАЗ. К сожалению, один из главных конкурентов нашей команды — голландец Жерар де Рой — не примет участия в гонке. В этот раз он едет в качестве менеджера команды «Ивеко», которая выставит четыре сильных экипажа. Будет интересно, как продвинулись экипажи других команд, но мы уверены, что и наша техника, и экипажи ничуть не хуже и даже на шаг впереди.

— Расскажите о ваших планах на «Дакар».

— Планы самые позитивные, и я надеюсь, что наш экипаж сможет показать наивысший результат. И несмотря на то, что для нас самое главное — командный результат, каждый экипаж будет стараться достичь наивысшего личного результата.

Напомним, что ралли-марафон «Дакар» в 2020 году пройдет в Саудовской Аравии с 5 по 17 января. Гонка стартует в Джидде и финиширует в Киддии. В ралли-марафоне примут участие более 350 экипажей, которые выступят в пяти классах: мотоциклы, квадроциклы, багги, автомобили, грузовики. Российские представители выйдут на старт во всех зачетах, кроме соревнования квадроциклистов. Действующим победителем ралли в зачете грузовиков является экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением Эдуарда Николаева. (Петр Григоренко)