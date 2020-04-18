Отец российского члена академии «Феррари» Шварцмана умер в 52 года

Умер отец российского гонщика Роберта Шварцмана Михаил Шварцман. Об этом сообщил друг Роберта итальянец Лоренцо Трависанутто в Instagram. Шварцману-старшему было 52 года.

«Мои искренние соболезнования, друг. Могу представить, сколько отец значил для тебя, он поддерживал тебя на треке и вне его. Мы были как семья. Я с тобой. Прощай, Михаил», — написал Трависанутто.

Роберт Шварцман — чемпион «Формулы-3», пилот программы «SMP Racing» и член академии «Феррари».