Авто / мото
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Авто-мото   //    Автоспорт

Отец российского члена академии «Феррари» Шварцмана умер в 52 года

21:21
Роберт и Михаил Шварцманы. Фото Instagram
Роберт и Михаил Шварцманы. Фото Instagram

Умер отец российского гонщика Роберта Шварцмана Михаил Шварцман. Об этом сообщил друг Роберта итальянец Лоренцо Трависанутто в Instagram. Шварцману-старшему было 52 года.

«Мои искренние соболезнования, друг. Могу представить, сколько отец значил для тебя, он поддерживал тебя на треке и вне его. Мы были как семья. Я с тобой. Прощай, Михаил», — написал Трависанутто.

Роберт Шварцман — чемпион «Формулы-3», пилот программы «SMP Racing» и член академии «Феррари».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир