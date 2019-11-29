Мик Шумахер: «Было бы здорово перейти в «Формулу-1»

Пилот команды «Формулы-2» Prema Racing Мик Шумахер выразил надежду, что ему удастся в будущем оказаться в «Формуле-1». Ранее стало известно, что сын семикратного чемпиона «Королевских гонок» Михаэля Шумахера проведет еще один сезон в составе Prema Racing.

— Я рад, что могу продолжить работу с командой, — цитирует Grandpx Шумахера. — Конечно, перейти в «Формулу-1» было бы здорово. Но я вижу это как возможность набрать опыта. Это может мне пойти только на пользу. Новый тип шин — это отличная возможность, я смогу с ними ездить по-другому.

Моя цель — оставаться среди лучших. В следующем году мне будет проще: я знаю машину, трассы и что будет происходить в уикэнд.