Маркелов будет выступать за команду HWA в следующем сезоне «Формулы-2»

Российский пилот Артем Маркелов в следующем сезоне будет выступать за команду HWA Racelab в «Формуле-2», информирует сайт гоночной серии.

В этом сезоне 25-летний россиянин выступал за команду BWT Arden.

HWA Racelab теперь займет место BWT Arden, для которой она была техническим партнером.

— Я с нетерпением жду выступлений за HWA Racelab в следующем сезоне. Думаю, мы быстро сможем закрепиться. HWA обладает огромным опытом в автоспорте, который, я уверен, пойдет мне на пользу, — отметил Маркелов.