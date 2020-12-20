Авто / мото
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Авто-мото   //    Автоспорт

Команда Дженсона Баттона дебютирует в DTM

20 декабря 2020, 23:38
Дженсон Баттон. Фото Reuters
Дженсон Баттон. Фото Reuters
Теги:

Команда Jenson Team Rocket RJN, совладельцем которой является чемпион мира «Формулы-1» 2009 года Дженсон Баттон, в следующем сезоне дебютирует в немецком кузовном чемпионате DTM, сообщает Autosport.

Команда намерена выставить на старт McLaren 720S GT3, с которым в 2020-м выступала в британском чемпионате GT, где заняла четвертое место по итогам сезона.

Переход в DTM для команды Баттона стал возможен благодаря тому, что в 2021-м в немецкой кузовной серии будут использоваться машины класса GT3.

Авто-мото: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир