Команда Дженсона Баттона дебютирует в DTM

Команда Jenson Team Rocket RJN, совладельцем которой является чемпион мира «Формулы-1» 2009 года Дженсон Баттон, в следующем сезоне дебютирует в немецком кузовном чемпионате DTM, сообщает Autosport.

Команда намерена выставить на старт McLaren 720S GT3, с которым в 2020-м выступала в британском чемпионате GT, где заняла четвертое место по итогам сезона.

Переход в DTM для команды Баттона стал возможен благодаря тому, что в 2021-м в немецкой кузовной серии будут использоваться машины класса GT3.